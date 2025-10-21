Terni vandali prendono di mira macchine a Campomaggiore | Rovinata la festa di compleanno

Ternitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha trovato la macchina completamente rigata il giorno del compleanno. La terza volta che accade nel giro di poche settimane. E’ il riassunto, in estrema sintesi, di quanto accaduto ad un abitante del quartiere di Campo Maggiore che sporgerà denuncia, a seguito dell’ennesimo atto vandalico. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

