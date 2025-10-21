Terni quattro realtà per il Centro giovanile Sant’Efebo | Hub eterogeneo e poliedrico di condivisione
Un nuovo corso per lo storico Centro giovanile Sant’Efebo. Il Comune di Terni ha infatti messo a punto una coprogettazione che ha permesso di unire le forze e coinvolgere quattro distinte realtà come Cooperativa Sociale Actl, associazione Nel Grimorio, Accademia del Tempo libero e Medieval. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
