Terni Martina Nasoni torna a casa | Il tuo cuore ha fatto il pit stop ed è tornato più sprint che mai

Una festa ristretta agli amici più cari. La conduttrice radiofonica Martina Nasoni è tornata a casa dopo due mesi di assenza. Un periodo piuttosto importante della sua vita, spiegato in modo dettagliato ai follower su instagram. La vincitrice del Grande fratello infatti si era sottoposta ad una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

