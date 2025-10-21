Terni Martina Nasoni torna a casa dopo l' operazione | Siamo qui pronti a correrti accanto
Una festa ristretta agli amici più cari. La conduttrice radiofonica Martina Nasoni è tornata a casa dopo due mesi di assenza. Un periodo piuttosto importante della sua vita, spiegato in modo dettagliato ai follower su instagram. La vincitrice del Grande fratello infatti si era sottoposta ad una. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Questa mattina si è svolto presso l' ITT Allievi Sangallo un incontro con i medici del Lions Club Terni Host. Il "Progetto Martina" è divenuto un' iniziativa di spessore nazionale, fortemente voluto dalla nostra scuola. Una lezione contro il silenzio per informare e f - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, Martina Nasoni ritorna finalmente a casa dopo il trapianto di cuore - La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, la 27enne originaria di Terni, Martina Nasoni, torna a casa dopo il delicato intervento al cuore: "Il tuo addio è diventato il mio inizio". Riporta comingsoon.it
Martina Nasoni torna a casa dopo il trapianto di cuore e non trattiene l’emozione (Video) - La vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello Martina Nasoni finalmente è rientrata a casa dopo un delicato i ... Si legge su isaechia.it
Martina Nasoni, l'influencer ternana di nuovo a casa dopo il trapianto di cuore: "Non esistono parole abbastanza belle" - Sono passati due mesi da quando la giovane influencer ternana è stata ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per un delicato trapianto cardiaco. Come scrive corrieredellumbria.it