Terni incidente mortale sulla E45 | muore un uomo ferita una donna
Tragico incidente oggi pomeriggio sulla E45, poco prima dello svincolo di Terni Nord in direzione San Gemini Sud. Un SUV, con a bordo un uomo e una donna, è uscito autonomamente di strada, divelto il guard rail e terminando la corsa in un campo adiacente. L’uomo è deceduto sul posto, mentre la donna è rimasta ferita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco della centrale di Terni per le operazioni di estricamento e messa in sicurezza del veicolo, il 118 con l’ausilio dell’elisoccorso e la Polizia Stradale per i rilievi. L’incidente è avvenuto intorno alle 13; alle 15 la situazione era sotto controllo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
