Terni controlli a tappeto | piazze vie e quartieri al ‘setaccio’ Sospesa l’attività per un esercizio di vicinato a Borgo Rivo

Una nuova attività di controllo rientrante nell’operazione ad ampio respiro denominata ‘Alto impatto’ è stata portata a termine nel corso della mattinata di oggi, martedì 21 ottobre. Il servizio è stato disposto dal Questore Abenante e volto a rafforzare la prevenzione ed il controllo del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Terni: controlli straordinari alla circolazione stradale: 2 persone denunciate per guida in stato di alterazione - facebook.com Vai su Facebook

#Terni: in #scooter senza #patente, #multata per 5 mila euro. Due #denunce https://umbriaon.it/terni-in-scooter-senza-patente-e-viene-multata-per-5-mila-euro-due-denunce/… #Umbria #controlli #multe #sanzioni #carabinieri #Arma - X Vai su X

Controlli a tappeto dei carabinieri: 200 persone identificate, 15 multe, due patenti sospese sul posto - Duecento persone identificate, 15 contravvenzioni comminate, due patenti di guida sospese, un giovane segnalato come assuntore di droga. Secondo corrieredimaremma.it

Terni, operazione movida sicura. Controlli su 89 persone, 42 multe e 3 patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol e droga - Il servizio, coordinato dal vice questore Francesco Falciola, ha visto l’impiego congiunto di numerosi equipaggi di tutte le forze dell'ordine ... Come scrive corrieredellumbria.it

Weekend di controlli a tappeto . Identificate più di 180 persone. Multe e sanzioni anche ai negozi - Nell’ambito dell’attività di prevenzione e a seguito dei recenti episodi di criminalità diffusa (l’accoltellamento in via Strozzi e ... Secondo lanazione.it