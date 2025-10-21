Ternana Stefano Bandecchi | La regione impugna il progetto Stadio-Clinica Adesso gli facciamo male

Un nuovo possibile ‘ostacolo’ verso la realizzazione del progetto stadio-clinica della Ternana. Il sindaco Stefano Bandecchi attraverso un video pubblicato su instagram annuncia che: “La Regione impugna il progetto. La governatrice Proietti è votata al suicidio politico insieme alla giunta di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato l’attaccante classe ’92 Stefano #Pettinari. Per il centravanti romano, che si è legato alla #Fere fino al termine della stagione, si tratta del terzo ritorno. ? In totale per lui 62 gare, 11 reti e 6 assist con la nostra - facebook.com Vai su Facebook

Bandecchi, sindaco di Terni candidato in Campania: “Rispettare le donne? Me le tro***” - Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e candidato presidente in Campania, ancora protagonista di un fatto di enorme gravità. Da vesuviolive.it

Terni, proposta di Bandecchi alla Regione sul Nuovo Ospedale: "Se lo fanno entro 5 anni io prometto che mi dimetto da sindaco" - “Se destra e sinistra in Regione sono in grado congiuntamente di fare una delibera che garantisca che entro 5 anni siano consegnate ai ternani le chiavi del nuovo ospedale di Terni io sono disponibile ... Riporta corrieredellumbria.it

La ricetta di Bandecchi per l'Italia: "Sanità, lavoro e imprese" - Mentre il Governo Meloni presenta le linee guida della prossima legge di Bilancio, Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e candidato alla presidenza ... Lo riporta iltempo.it