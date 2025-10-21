Ternana Stefano Bandecchi | Il ricorso della regione sul progetto Stadio-clinica è un atto di guerra alla città

“Il Comune di Terni oggi ha ricevuto l’ennesima offesa istituzionale da parte della regione Umbria e della presidente Proietti nonché dell’assessore De Rebotti e dell’assessore de Luca e dell’intera giunta regionale. L’atto amministrativo che ci è stato notificato non è stato anticipato né da. 🔗 Leggi su Ternitoday.it