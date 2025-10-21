Ternana ‘scontro’ Regione-Comune sul progetto Stadio-clinica | Atto palesemente viziato e illegittimo

Ternitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno ‘scontro’ totale sul progetto Stadio-clinica della Ternana. La Regione Umbria si è affidata ad una nota dell’avvocatura per spiegare il contenuto della delibera di giunta, risalente alla giornata del 16 ottobre – ed emersa nel corso della giornata.   Il sindaco Stefano Bandecchi ha dapprima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

