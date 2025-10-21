Ternana ‘scontro’ Regione-Comune sul progetto Stadio-clinica | Atto palesemente viziato e illegittimo
Uno ‘scontro’ totale sul progetto Stadio-clinica della Ternana. La Regione Umbria si è affidata ad una nota dell’avvocatura per spiegare il contenuto della delibera di giunta, risalente alla giornata del 16 ottobre – ed emersa nel corso della giornata. Il sindaco Stefano Bandecchi ha dapprima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
GRAZIE RAGAZZE? CREDIAMO IN VOI Genoa Women prima storica vittoria in Serie A Genoa prima storica vittoria alla Sciorba nella Serie A Women Termina con punteggio 3-1 lo scontro diretto con la Ternana E’ festa grande a fine partita per il team tra a - facebook.com Vai su Facebook
Serie A Women | Genoa 3-1 Ternana, primo storico successo rossoblù in Serie A https://buoncalcioatutti.it/2025/10/18/serie-a-women-genoa-3-1-ternana-primo-storico-successo-rossoblu-in-serie-a/… via @buoncalcio - X Vai su X
Stadio-clinica, Regione trascina il Comune di Terni al Tar. Bandecchi: «Ora è guerra» - Dove inizia la forzatura politica e dove finisce il rispetto delle procedure tecnico- Lo riporta umbria24.it
Regione al Tar per decisione Comune Terni su stadio-clinica - La Regione ha impugnato al Tar l'atto del Comune di Terni in materia di realizzazione del progetto stadio- Da ansa.it
Nuovo stadio e clinica, il sindaco Bandecchi attacca la Regione: “Un’offesa istituzionale alla città di Terni” - Tensione altissima tra Comune di Terni e Regione Umbria dopo la decisione dell’esecutivo regionale di impugnare l’atto relativo al progetto del nuovo Stadio- Riporta ternananews.it