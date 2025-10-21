Ternana-Arezzo stop ai tagliandi ai tifosi amaranto | Annosa rivalità degenerata in comportamenti violenti

Il Prefetto Antonietta Orlando ha disposto: "Il divieto di vendita di biglietti ai tifosi residenti nella provincia di Arezzo, in vista della partita Ternana-Arezzo". Il big match tra la quarta forza della classifica generale e la capolista del girone B di Lega Pro è in programma sabato 25.

