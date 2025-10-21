Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato formalmente il procedimento autorizzativo del Central Link, il progetto di TERNA che prevede la ricostruzione dell’attuale dorsale elettrica a 220 kV tra Umbria e Toscana. Il Central Link, per il quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia prevede un investimento complessivo di circa 280 milioni di euro, sarà un’infrastruttura fondamentale per il centro Italia e consentirà di incrementare la capacità di trasporto dell’energia, di rafforzare la robustezza e la flessibilità della rete e di favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili nel sistema elettrico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terna, al via l’iter autorizzativo per il collegamento central link tra Umbria e Toscana