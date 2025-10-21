Terminato il primo weekend de Il Nero di Bagnoli | l' appuntamento è per venerdì sabato e domenica prossimi

Avellinotoday.it | 21 ott 2025

“È stato un Primo Week End contraddistinto da qualche precipitazione, ma tutto sommato uno degli eventi più suggestivi della Campania si è difeso bene ed ha portato a casa il risultato. Grazie anche al personale addetto della Pro Loco Bagnoli Irpino, che con dedizione ogni anno riesce nel proprio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

