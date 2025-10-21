Tentato omicidio Taddeo | il gip revoca misura per detenzione arma Giangregorio e Petrucciani restano in cella

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo sviluppo giudiziario nel procedimento per il tentato omicidio di Annarita Taddeo, la 34enne di Benevento che l’11 novembre 2023 fu ferita alla fronte da un colpo di pistola ma riuscì a salvarsi. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, Roberto Nuzzo, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare in carcere limitatamente a uno dei reati contestati nei confronti di Salvatore Giangregorio, 38 anni, e Alessia Petrucciani, 44 anni, entrambi coinvolti nell’inchiesta che li vede indagati per concorso nel tentato omicidio, nella rapina e nella detenzione di un’arma clandestina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tentato omicidio Taddeo: il gip revoca misura per detenzione arma, Giangregorio e Petrucciani restano in cella

