Tentato omicidio sequestrata e presa a martellate dopo il rifiuto

Tentato omicidio ai piedi delle colline di Scandicci. Solo l’intervento dei carabinieri ha fatto sì che la situazione non degenerasse ulteriormente e si trasformasse in tragedia. Nella serata di ieri i militari dell’Arma erano intervenuti nella zona dell’Olmo, dopo che un passante aveva notato un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it