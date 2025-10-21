Tentato omicidio in via del Campo arrestato ventenne | ha agito per vendetta
Uno sgarbo all’origine del fatto di sangue consumatosi lunedì sera, poco prima delle 19, nel cuore del Centro storico di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
Autotrasportatore ferito in casa con un colpo di pistola, si indaga per tentato omicidio - facebook.com Vai su Facebook
Tentato omicidio a Dolianova, ferito un autotrasportatore - X Vai su X
Tentato omicidio in via del Campo, arrestato ventinovenne: ha agito per vendetta - Uno sgarbo all’origine del fatto di sangue consumatosi lunedì sera, poco prima delle 19, nel cuore del Centro storico di Genova ... Segnala ilsecoloxix.it
Tentato omicidio in via del Campo, fermato l'aggressore: al centro della violenza uno 'sgarro' - Il giovane, ferito alla testa e al collo, dopo essere stato soccorso e trasportato al Galliera, resta in gravi condizioni ... Riporta primocanale.it
Tentato omicidio in via del Campo: algerino arrestato dalla Polizia - Sarebbe stato uno ”sgarro” a scatenare l’accoltellamento avvenuto ieri in via del Campo, nel Centro storico di Genova. ligurianotizie.it scrive