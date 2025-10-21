Tentativi di truffe con falsi sms | Richiami con urgenza il Cuup

Ilrestodelcarlino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesima truffa capitata a una cesenate di 50 anni ieri mattina, che (oltre ad essersi spaventata) si è vista prosciugare la ricarica telefonica di alcune decine di euro. Il messaggio, arrivato sul cellulare della cesenate, aveva in testa la scritta ’CUUP’. Si tratta di una truffa bella e buona. Il testo recitava cosi: "Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUUP al numero 899897939 per comunicazioni che la riguardano". La donna, che è rimasta ingannata dalla dicitura CUUP e ha erroneamente pensato che il messaggio arrivasse dal CUP (Centro unico di prenotazione dell’ospedale), ha chiamato immediatamente il numero indicato nel messaggio-truffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

