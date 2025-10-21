Tentano di rubare rame nel cantiere Sei persone arrestate dai carabinieri

Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere edile: i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato sei persone. Si tratta di cinque uomini e una donna, tutte di etnia rom, già note alle forze dell’ordine e pregiudicate, senza fissa dimora. Sono accusate del reato di tentato furto aggravato in concorso. Tutto è cominciato con l’allarme intrusione scattato all’interno di un cantiere in zona San Donato-San Vitale. Un cittadino ha chiamato il 112 e segnalato la presenza di alcune persone sospette nel cantiere. A quel punto, gli operatori della centrale operativa hanno inviato alcune gazzelle del Radiomobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentano di rubare rame nel cantiere. Sei persone arrestate dai carabinieri

News recenti che potrebbero piacerti

Sorpresi mentre tentano di rubare oltre 300 pannelli fotovoltaici: scattano cinque arresti https://ift.tt/htJQF4y - X Vai su X

Messina, tentano di rubare telefonini alle persone in coda allo Street Food: in tre fermati dalla polizia https://gazzettadelsud.it/?p=2116663 Vai su Facebook

Tentano di rubare rame nel cantiere. Sei persone arrestate dai carabinieri - Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere edile: i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato sei persone. ilrestodelcarlino.it scrive

BOLOGNA – Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere edile: 6 persone arrestate dai carabinieri - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato sei persone (cinque di sesso maschile ed una femminile), tutte di etnia rom, già note alle forze dell’Ordine e p ... renonews.it scrive

Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere a Bologna: sei arresti in flagrante - Intervento rapidissimo dei carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Bologna, che nella notte hanno arrestato sei persone, cinque uomini e una donna, accusate di tentato ... Scrive virgilio.it