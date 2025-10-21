Tentano di rubare rame nel cantiere Sei persone arrestate dai carabinieri

Tentano di rubare bobine di rame in un cantiere edile: i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato in flagranza di reato sei persone. Si tratta di cinque uomini e una donna, tutte di etnia rom, già note alle forze dell’ordine e pregiudicate, senza fissa dimora. Sono accusate del reato di tentato furto aggravato in concorso. Tutto è cominciato con l’allarme intrusione scattato all’interno di un cantiere in zona San Donato-San Vitale. Un cittadino ha chiamato il 112 e segnalato la presenza di alcune persone sospette nel cantiere. A quel punto, gli operatori della centrale operativa hanno inviato alcune gazzelle del Radiomobile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

