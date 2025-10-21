Tenta di uccidere la donna che lo aveva rifiutato e la tiene 24 ore nel furgone | arrestato a Scandicci

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha sequestrato e picchiato una donna di 41 anni che aveva rifiutato le sue avances, nascondendola tramortita nel suo furgone. Un passante ha dato l’allarme permettendo ai carabinieri di salvarla. L’uomo, 51enne coltivatore diretto, è stato arrestato per sequestro e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

