Tenta di rubare un' auto viene fermato da mamma e figlia | arrestato

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tenta di rubare un'auto fuori a un centro commerciale ma viene bloccato dalla proprietaria, insieme alla figlia, che nell'aggrapparsi alla portiera del veicolo resta pure ferita. Un 59enne della provincia di Napoli è stato arrestato la scorsa settimana dai carabinieri a Fisciano.Il casoL'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

