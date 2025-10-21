Tenta di rubare un' auto viene fermato da mamma e figlia | arrestato

Tenta di rubare un'auto fuori a un centro commerciale ma viene bloccato dalla proprietaria, insieme alla figlia, che nell'aggrapparsi alla portiera del veicolo resta pure ferita. Un 59enne della provincia di Napoli è stato arrestato la scorsa settimana dai carabinieri a Fisciano.Il casoL'uomo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

