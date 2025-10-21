Tensione a Eindhoven | arrestati 180 tifosi del Napoli prima del match di Champions League

ABBONATI A DAYITALIANEWS Maxi operazione della polizia olandese. Trasferta amara per i tifosi del Napoli arrivati a Eindhoven per assistere alla sfida di Champions League contro il PSV. La polizia olandese ha arrestato circa 180 sostenitori partenopei, portandoli nella stazione di polizia di Mathildelaan per essere interrogati. Secondo quanto riportato dall’agenzia Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), i tifosi avrebbero “causato disordini con il loro comportamento”, anche se non si sono verificati veri e propri scontri. Le autorità locali contestano principalmente la violazione delle norme anti-assembramento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

