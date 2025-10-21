Tennis il rifiuto di Sinner alla Coppa Davis diventa un caso

Imperversano le polemiche. Jannik Sinner non prenderà parte e di certo non è un fulmine a ciel sereno, alla Coppa Davis di Bologna, in programma novembre. Filippo Volandri, attuale capitano degli azzurri, nella giornata di ieri ha reso noto i nomi dei convocati. Tra loro ci sono Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Volandri ha poi spiegato: ” “Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

