Jannik Sinner non prenderà parte alla Final Eight della Coppa Davis 2025 che si disputerà a Bologna dal 18 al 23 novembre prossimi. L’altoatesino ha deciso di non dare la propria disponibilità alla convocazione del commissario tecnico Filippo Volandri e, ovviamente, sono subito partite polemiche a non finire su questa decisione. Le critiche non sono mancate ma, di pari passo, sono anche arrivate dichiarazioni a difesa del numero 2 del mondo. Tra queste Filippo Volandri, Angelo Binaghi presidente della FITP e, non ultimo, Corrado Barazzutti. L’ex capitano dell’Italia ha detto la sua nel corso di una intervista a Radio Rai 1 Sport: “ A titolo personale non ho mai rinunciato a una convocazione per rappresentare l’Italia in Coppa Davis ho sempre giocato, a meno che non avessi problemi fisici che mi impedissero di farlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennis, Corrado Barazzutti difende Sinner: “La sua scelta va rispettata, ha dato tanto all’Italia”