Tennis - Aics I team lucchesi brillano alle finali Oro maschile e femminile per DR24
A Grosseto, alle finali dei campionati "Aics", ancora una volta Lucca l’ha fatta da padrona. Ben 32 i team partecipanti, di cui dieci di Lucca (due del Tc "Al Poggio" e sette del Tennis DR24 ), uno di Barga. Nel tabellone maschile terzi i ragazzi del "Poggio" (capitano il maestro Lazzero Arena, Andrea Lunati, Andrea Fazzini, Diego Dini e Alessio Biagini). Primi, per il Tc Barga: Francesco Martini, Federico Agostini, Rossano Pieroni e Stefano Stefano (capitano il maestro Adriano Bigiarini). Nel femminile prime, per Il Tennis DR24: Deborah De Nuccio, Nicoletta Prata e Sofie Moeyaert, capitanate dal maestro Daniele Vantaggioli; secondo posto per: Fiorella Pollacchi, Teresa Porta e Chiara Milli (capitanate dal maestro Amir Bey che ha contributo al terzo posto anche di Marta Filomene, Margherita Pastori e Diletta Macaluso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
