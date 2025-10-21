Tendenze dell’industria dell’intrattenimento e dello streaming nei media e nella società

Streaming, community online, realtà aumentata, eventi reinventati, campagne di promozione che spingono il pubblico a cambiare gusti, o almeno ad aggiornare le proprie aspettative. Contenuti audiovisivi, esperienze dal vivo, interazioni digitali—questi elementi si mescolano ormai quasi senza confini nella vita degli italiani. È difficile stabilire da quando le cose abbiano iniziato a cambiare con questo ritmo, ma secondo Socialwalls (guardando i dati, almeno), il 2025 sembra segnare un altro salto: tutto pare ruotare attorno a una spinta verso il digitale, il desiderio di esperienze più personali e una sensibilità nuova per le diversità. 🔗 Leggi su Zon.it

