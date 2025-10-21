Tempesta di ghiaccio per 30 minuti di fila maltempo shock | il video spaventoso

Trenta minuti di follia meteorologica. Una tempesta improvvisa, violenta e spettacolare, ha completamente stravolto il paesaggio urbano, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e incredulità. Le immagini, circolate rapidamente sui social, mostrano tetti imbiancati, automobili bloccate e fiumi di ghiaccio che scorrono lungo le vie cittadine. In appena mezz’ora, le strade si sono trasformate in veri e propri canali di grandine. Il ghiaccio ha invaso ogni spazio disponibile, creando disagi e panico tra i residenti. I passanti hanno cercato rifugio ovunque, mentre l’acqua e il ghiaccio salivano rapidamente, sommergendo marciapiedi e sottopassi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

