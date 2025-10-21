Telefonate di allerta e notifiche tramite app in funzione il nuovo sistema di Protezione civile

Nei mesi scorsi l’Unione di Comuni Valmarecchia ha acquistato il nuovo sistema di allertamento locale di Protezione civile Alert System. La piattaforma è quindi a disposizione di tutti i Comuni della vallata per comunicare con i cittadini in tempo reale 24 ore su 24, attraverso telefonate. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

