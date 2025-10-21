Teatro Sociale 200Com | nel 2026 in Arena sarà Machbet di Verdi
Il Coro 200.Com del Teatro Sociale di Como ha iniziato le lezioni di questa stagione con l’annuncio del titolo 2026. Sarà Macbeth di Verdi il titolo dell’opera partecipativa che inaugurerà il Festival Como Città della Musica 2026, tra giugno e luglio 2026. Macbeth è un’opera in quattro atti di. 🔗 Leggi su Quicomo.it
