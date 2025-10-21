Teatro Sannazzaro | Biagio Izzo in Finchè giudice non ci separi seconda settima sold out
Quattro amici, una crisi e un incontro inatteso. Seconda settimana di repliche, tutte sold out, al teatro Sannazaro per Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” di Augusto Fornari, Antonio Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli con Adriano Falivene, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale per la regia di Augusto Fornari. Lo spettacolo sarà in scena con questo calendario: giovedì 23 ottobre ore 21.00, sabato 25 ore 21.00 e domenica 26 ore 18. Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici, tutti separati. Massimo, libraio antiquario, è fresco di separazione e ha appena tentato il togliersi la vita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Scopri altri approfondimenti
Domenica 26 ottobre alle ore 11 al teatro Sannazzaro con Matteo Salvini ed il candidato Presidente alla Regione Edmondo Cirielli presenteremo i 50 candidati al Consiglio Regionale della Lega. Ti aspetto. #scetammece Vai su Facebook
Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” al teatro Sannazaro - 00 (in replica fino a domenica 26 ottobre) con Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” di Augusto Fornari, Antonio ... Come scrive napolitoday.it
Biagio Izzo teatro Sannazaro, dal 15 novembre lo spettacolo “L’arte della truffa” - Biagio Izzo è il protagonista, da venerdì 15 novembre a domenica 1°dicembre al teatro Sannazaro, di “L’arte della truffa” di Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopolie ed Augusto Fornari che firma ... Riporta ilmattino.it
Napoli, al Teatro Cilea arriva Biagio Izzo con “L'arte della truffa” - Dall’11 al 30 dicembre, per quindici appuntamenti, il Teatro Cilea di Napoli ospita Biagio Izzo nella sua nuova commedia brillante “L'arte della truffa”. Si legge su ilmattino.it