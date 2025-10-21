Teatro Sannazzaro | Biagio Izzo in Finchè giudice non ci separi seconda settima sold out

Quattro amici, una crisi e un incontro inatteso. Seconda settimana di repliche, tutte sold out, al teatro Sannazaro per Biagio Izzo in “Finché giudice non ci separi” di Augusto Fornari, Antonio Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli con Adriano Falivene, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale per la regia di Augusto Fornari. Lo spettacolo sarà in scena con questo calendario: giovedì 23 ottobre ore 21.00, sabato 25 ore 21.00 e domenica 26 ore 18. Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono quattro amici, tutti separati. Massimo, libraio antiquario, è fresco di separazione e ha appena tentato il togliersi la vita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it