Teatro San Carlo Fulvio Adamo Macciardi è il nuovo Sovrintendente | Insediamento nei prossimi giorni

Ilmattino.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fulvio Macciardi ha ufficialmente assunto la carica di Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo. A renderlo noto è lo stesso teatro attraverso un comunicato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

