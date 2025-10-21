È stata presentata la nuova stagione teatrale 20252026 del Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini, curata dalla compagnia KanterStrasse, che prenderà il via alla fine di ottobre. "Quest’anno KanterStrasse compie vent’anni di attività e abbiamo voluto regalarci, e regalare al nostro pubblico, una stagione ricca di appuntamenti, linguaggi e tematiche, ha detto il direttore artistico Simone Martini. Dai grandi classici all’intelligenza artificiale, dal teatro musicale al teatro di regia". Quattordici eventi in cartellone. La stagione si apre il 30 ottobre con I Sacchi di Sabbia in Troilo e Cressida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Teatro Le Fornaci, ecco la nuova stagione a cura di KanterStrasse