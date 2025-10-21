Teatro di un tentato omicidio sospesa per 20 giorni la licenza a un bar di Treviglio
Dopo i fatti violenti delle ultime settimane, il questore di Bergamo ha deciso di sospendere l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande per il bar di Treviglio teatro lo scorso 13 ottobre del tentato omicidio di un cittadino egiziano di 44 anni. Il provvedimento, che si richiama all’ex articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, avrà una durata di 20 giorni a partire da martedì 21 ottobre. L’aggressione più grave era avvenuta, come detto, nella serata di lunedì scorso quando attorno alle 20.20 una lite tra due connazionali è degenerata in un’aggressione a colpi di coltello: la vittima, raggiunta da un fendente alla gola, era stata soccorsa da un operatore della Croce Rossa che si stava apprestando a rincasare dopo il turno nella vicina sede Cri di via Abate Crippa, a pochi metri dal locale all’angolo con via XX Settembre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
