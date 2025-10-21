Teatro di Sacco Quarant’anni in prima fila

Quarant’anni vissuti in prima fila, con progetti, produzioni e un’incessante attività artistica e formativa nel segno della creatività, della resistenza culturale, dello sguardo sempre rivolto alla sperimentazione contemporanea. Il Teatro di Sacco festeggia l’importante ricorrenza con un evento che sabato 6 dicembre alle 21 chiama a raccolta tutta la città al Pavone. Una serata di teatro, musica e amarcord che ieri è stata presentata a Palazzo della Penna, nell’ambito della programmazione 2025-2026. A raccontare lo speciale compleanno e gli spettacoli in arrivo, Roberto Biselli, attore, regista e direttore artistico del Teatro di Sacco con Marco Pierini, vicesindaco e assessore alla cultura e Fabrizio Croce, assessore allo spettacolo dal vivo (foto sopra). 🔗 Leggi su Lanazione.it

