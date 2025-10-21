Teatro di Sacco presentata la stagione 2025-2026 fra novità e ricorrenze
Il Teatro di Sacco si prepara per una nuova entusiasmante stagione fra novità e ricorrenze: lunedì 20 ottobre è stata presentata l’attività artistico-formativa 2025-2026 con l’annuncio di una speciale ricorrenza. In occasione dei primi 40 anni di attività sabato 6 dicembre alle 21.00 presso il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo la prima di ieri sera al Teatro Sacco replica oggi alle ore 18 di "NON SMETTERÒ DI CANTARE IL MARE" di Lazzaro Calcagno con Antonio Carlucci a Matteo Troilo. Assistente alla regia Matilde Delfino Una produzione Libera Compagnia Teatro Sacco & - facebook.com Vai su Facebook
Teatro di Sacco Quarant’anni in prima fila - Perugia, festa di compleanno aperta alla città il 6 dicembre al Pavone. Scrive msn.com
"Parole Manifeste", al via la stagione di prosa del Teatro Filarmonico di Piove di Sacco - Tra in nomi più importanti in scena Isabella Ragonese, Lodo Guenzi e Rodrigo d’Erasmo ... Lo riporta padovaoggi.it
La stagione teatrale sul palco dell’antico “Sacco” - Torna al suo antico splendore, e all’originaria funzione, il teatro Sacco, il più antico teatro di Savona, inaugurato nel 1785, rimasto unico sino all’apertura del Chiabrera nel 1853. Si legge su ilsecoloxix.it