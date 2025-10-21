Teatro di pace Ultimi Fuochi porta in scena Hullabaloo - un grido contro la guerra
Prosegue FUOCHI COMUNI, la stagione teatrale organizzata da Ultimi Fuochi Teatro al Centro di Aggregazione di Spongano con la direzione artistica di Alessandra Crocco e Alessandro Miele.Il reading teatrale HULLABALOO - UN GRIDO CONTRO LA GUERRA a cura di Alessandra Crocco, in programma mercoledì. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
