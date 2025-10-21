Teatro Comunale di Bologna la Stagione 2026 sarà un viaggio Verso Itaca
Il Teatro Comunale di Bologna ha scelto un titolo altamente suggestivo per la Stagione 2026: “Verso Itaca”. Il riferimento è al rientro nella storica sede di Largo Respighi, atteso per l’inizio del 2027, al termine degli importanti lavori di riqualificazione cominciati nell’estate di due anni fa. Gli spettacoli che si snoderanno tra gennaio e dicembre 2026 rappresenteranno dunque l’ultima tappa di questo viaggio lontano da casa. Il ricco cartellone è stato presentato oggi, martedì 21 ottobre, a Roma, presso la Sala Spadolini nella sede del Ministero della Cultura. Alla conferenza stampa sono intervenuti il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi, il sindaco di Bologna e presidente della Fondazione Teatro Comunale Matteo Lepore, la Sovrintendente Elisabetta Riva e il Direttore artistico Pierangelo Conte. 🔗 Leggi su Tpi.it
