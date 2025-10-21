Teatro Comunale Bologna stagione 2026 | ecco il programma
Roma, 21 ottobre 2025 - Si intitola " Verso Itaca " la stagione 2026 del Teatro Comunale di Bologna presentata al Ministero della Cultura questa mattina. È la prima firmata dalla sovrintendente Elisabetta Riva e dal direttore artistico Pierangelo Conte. Una metafora per raccontare il ritorno verso casa, ovvero la sede storica di Largo Respighi, previsto per febbraio 2027, dopo questi anni di trasloco forzato in Fiera, per il cantiere in centro. La proposta si snoda da gennaio a dicembre attraverso tre cartelloni: opera, danza e concerti. La stagione lirica. Ad inaugurare la lirica il 24 gennaio (repliche fino al primo febbraio) è un nuovo allestimento del primo capolavoro serio di Mozart, Idomeneo, firmato da Mariano Bauduin - regista che ha collaborato per vent'anni con Roberto De Simone - e guidato musicalmente da Roberto Abbado, Direttore Principale della Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, che affronta il titolo per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
