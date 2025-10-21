Teatro Arbostella | arriva la comicità incalzante e travolgente de’ Gli Ignoti con Quinte in scena!

Tempo di lettura: 2 minuti Il Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno, forte del record di oltre 600 abbonamenti sottoscritti per la sua XVIII stagione, si prepara ad alzare il sipario sul suo secondo attesissimo appuntamento. Dopo l’esordio di successo, la direzione artistica guidata da Arturo Esposito e Imma Caracciuolo accoglie il ritorno di una delle compagnie più amate: Gli Ignoti di Napoli. La storica formazione, già voluta in cartellone vent’anni fa dal compianto Gino Esposito, sarà protagonista con l’irresistibile commedia “Quinte in scena!”, in replica per tre weekend a partire dal 25 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Teatro Arbostella: arriva la comicità incalzante e travolgente de’ Gli Ignoti con “Quinte in scena!”

News recenti che potrebbero piacerti

Teatro Arbostella: ultimo week-end con l’esilarante “’E che culore tiene o’ core” https://salernonotizie.it/2025/10/16/teatro-arbostella-ultimo-week-end-con-lesilarante-e-che-culore-tiene-o-core… - X Vai su X

#salerno #teatroarbostella - Tornano gli appuntamenti della domenica mattina al Teatro Arbostella Gino Esposito - facebook.com Vai su Facebook

Arriva a teatro “Non c’è un pianeta B“ - Correre e raccogliere rifiuti, su e giù per l’Italia, per sensibilizzare sul problema dell’abbandono dei rifiuti: è questa la missione di Keep Clean and Run, che è diventata anche una storia da ... Riporta ilgiorno.it