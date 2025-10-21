Teatro Arbostella | arriva la comicità incalzante e travolgente de’ Gli Ignoti con Quinte in scena!

Tempo di lettura: 2 minuti Il  Teatro Arbostella Gino Esposito  di Salerno, forte del record di oltre 600 abbonamenti sottoscritti per la sua  XVIII stagione, si prepara ad alzare il sipario sul suo secondo attesissimo appuntamento. Dopo l’esordio di successo, la direzione artistica guidata da  Arturo Esposito e Imma Caracciuolo  accoglie il ritorno di una delle compagnie più amate:  Gli Ignoti  di Napoli. La storica formazione, già voluta in cartellone vent’anni fa dal compianto Gino Esposito, sarà protagonista con l’irresistibile commedia  “Quinte in scena!”, in replica per tre weekend a partire dal 25 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

