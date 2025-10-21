Teatro Alfredo Sardone di Altavilla Irpina via alla nuova stagione teatrale

Domenica 26 ottobre partirà la nuova stagione teatrale del Teatro Sardone di Altavilla Irpina. Il primo spettacolo si intitola "Una notte con Dora", silarante performance comico brillante. Intrighi, equivoci e un turbinio di situazioni che volgeranno ad un sorprendente finale che delizieranno il.

