Teatro | a Pernate arriva lo spettacolo Resuscitata

Da Asti a Pernate. Ancora un debutto al Teatro Sant'Andrea di Pernate che propone sul territorio la rassegna più longeva dedicata alle compagnie amatoriali: sabato 25 ottobre alle 21.15 la stagione 2025-2026 ospita sul palco di via Turbigo 8 "Agar Teatro Aps" con "Resuscitata" di Pellegrino. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

“Il tacchino” di Feydeau apre la stagione del Teatro Sant’Andrea di Pernate - facebook.com Vai su Facebook

Cesena. Al teatro Bogart arriva L’incanto del castello - Nata nel 1985 a Cesena, Genesi Musical è una delle compagnie di teatro amatoriali più longeve della realtà cesenate. corrierecesenate.it scrive

Arriva 'Acqua', teatro e incontri nelle terre alluvionate - Spettacoli teatrali, concerti, incontri e conferenze costituiscono il primo cartellone della rassegna Acqua, promossa da Ater Fondazione in collaborazione con Fondazione del Monte di Ravenna e Bologna ... Scrive ansa.it

Arriva a teatro “Non c’è un pianeta B“ - Correre e raccogliere rifiuti, su e giù per l’Italia, per sensibilizzare sul problema dell’abbandono dei rifiuti: è questa la missione di Keep Clean and Run, che è diventata anche una storia da ... Riporta ilgiorno.it