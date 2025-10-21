Te voglio bene assaje 2025-26 | presentata la rassegna teatrale
E' stata presentata questa mattina al Teatro delle Arti di Salerno l’edizione 2025-26 della rassegna teatrale “Te voglio bene assaje” di TeatroNovanta, che ha prodotto la commedia brillante “Un ponte per due”, in scena per la prima volta nel weekend proprio a Salerno, la prima di quasi 60 date. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
