Te voglio bene assaje 2025-26 | presentata la rassegna teatrale

Salernotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stata presentata questa mattina al Teatro delle Arti di Salerno l’edizione 2025-26 della rassegna teatrale “Te voglio bene assaje” di TeatroNovanta, che ha prodotto la commedia brillante “Un ponte per due”, in scena per la prima volta nel weekend proprio a Salerno, la prima di quasi 60 date. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

