"Siamo davvero molto contenti, e non potrebbe essere altrimenti dopo tre vittorie su tre. L’attuale primo posto nel girone ci permette se non altro di affrontare le prossime sfide da una posizione favorevole, anche se dovremo stare sempre in allerta perché il torneo sarà comunque impegnativo. Avanti così ad ogni modo, la strada è quella giusta". Predica calma, Tommaso Brunetti, invitando il gruppo alla concentrazione ed al duro lavoro in allenamento come fatto finora. Ma è chiaro che dopo il 4-2 inflitto dal Tennis Club Pistoia all’AMP Pavia, le sensazioni siano più che positive: aggiudicandosi anche l’incontro valido per il terzo turno del campionato di Serie A2 i tennisti pistoiesi hanno centrato il terzo successo in altrettante gare e possono così continuare a sognare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - TC Pistoia senza ostacoli, stoppata Pavia. Sognare l’obiettivo primo posto si può