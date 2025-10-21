Task | La serie HBO di Mark Ruffalo frantuma i record di streaming e conquista la critica

Nerdpool.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mark Ruffalo, famoso per i suoi ruoli iconici nel Marvel Cinematic Universe, in Spotlight e in You Can Count on Me, sta riscuotendo un successo clamoroso con la sua ultima fatica in TV. Il nuovo crime drama HBO di sette episodi, “Task”, ideato da Brad Ingelsby, il creatore dell’acclamato Mare di Easttown, ha debuttato a settembre ed è rapidamente diventato un fenomeno in streaming, macinando milioni di visualizzazioni. Questo successo certificato è una realtà: tutti e sette gli episodi di “Task”, con protagonista Mark Ruffalo, sono ora disponibili per la visione completa in streaming su HBO Max. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

task la serie hbo di mark ruffalo frantuma i record di streaming e conquista la critica

© Nerdpool.it - Task: La serie HBO di Mark Ruffalo frantuma i record di streaming e conquista la critica

Contenuti che potrebbero interessarti

task serie hbo markMark Ruffalo vive una tragedia in questa serie Tv elettrizzante: impossibile resistergli - Il volto di Hulk nel Marvel Cinematic Universe veste i panni di un agente dell'FBI impegnato a risolvere una serie di rapine nel nuovo thriller HBO ... Si legge su libero.it

task serie hbo markTask: recensione della serie su Sky con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey - La recensione di Task, la serie TV in onda su Sky, con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey tra caccia all’uomo e introspezione emotiva ... Segnala cinematographe.it

task serie hbo markTask: Su Sky e NOW la nuova serie crime thriller di HBO con Mark Ruffalo - Dal creatore di Omicidio a Easttown, Brad Ingelsby, Task è una miniserie intensa con Mark Ruffalo e Tom Pelphrey ambientata nella periferia operaia di Philadelphia: un gioco del gatto e del topo che p ... Da comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Task Serie Hbo Mark