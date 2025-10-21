Task | La serie HBO di Mark Ruffalo frantuma i record di streaming e conquista la critica

Mark Ruffalo, famoso per i suoi ruoli iconici nel Marvel Cinematic Universe, in Spotlight e in You Can Count on Me, sta riscuotendo un successo clamoroso con la sua ultima fatica in TV. Il nuovo crime drama HBO di sette episodi, “Task”, ideato da Brad Ingelsby, il creatore dell’acclamato Mare di Easttown, ha debuttato a settembre ed è rapidamente diventato un fenomeno in streaming, macinando milioni di visualizzazioni. Questo successo certificato è una realtà: tutti e sette gli episodi di “Task”, con protagonista Mark Ruffalo, sono ora disponibili per la visione completa in streaming su HBO Max. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Task: La serie HBO di Mark Ruffalo frantuma i record di streaming e conquista la critica

