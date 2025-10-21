Tarquinia il 1° novembre osservazione della Luna e di Saturno

Tarquinia, 21 ottobre 2025 – Sabato 1° novembre 2025 torna a Tarquinia l’appuntamento con l’astronomia. Presso il parco “Palombini – Campo Cialdi”, al civico 25 di via della Ripa, nel centro storico della città etrusca, dalle 19 alle 22, il Gruppo Astrofili Galileo Galilei APS (GrAG) metterà a disposizione del pubblico i propri strumenti per un’affascinante serata di osservazione della luna, di Saturno e delle costellazioni autunnali. Sarà un viaggio tra scienza, storia e mitologia celeste, in cui gli esperti del GrAG faranno conoscere curiosità e leggende legate al cielo stellato e insegneranno a riconoscere le principali costellazioni visibili nel periodo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it