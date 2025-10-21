Tardelli | Società in confusione Alla Juve manca qualcuno che la ami come Andrea Agnelli È impossibile che ogni allenatore non sia capace

. Parla la leggenda bianconera. Ospite di Rai Sport, la leggenda bianconera Marco Tardelli ha detto la sua sul momento difficile che sta attraversando la Juve. L’ex centrocampista ha usato parole molto dure, individuando nella proprietà e nella dirigenza, piuttosto che negli allenatori, la vera causa della crisi prolungata del club. Tardelli ha sottolineato come l’instabilità della panchina sia il sintomo di un caos ai vertici, arrivando a rivalutare la precedente gestione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tardelli: «Società in confusione. Alla Juve manca qualcuno che la ami come Andrea Agnelli. È impossibile che ogni allenatore non sia capace»

