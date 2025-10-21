Tarasconi a Bruxelles | Tradurre gli obiettivi climatici in azioni concrete a livello locale
«Essere parte di una rete europea come il Patto dei Sindaci significa assumersi la responsabilità di tradurre gli obiettivi climatici in azioni concrete a livello locale».Così la sindaca Katia Tarasconi che ha preso parte alla Cerimonia del Patto dei Sindaci 2025. L’evento si è svolto la scorsa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondisci con queste news
Costruire il futuro dell’energia pulita, Tarasconi a Bruxelles per il “Patto dei sindaci” - Oltre 500 primi cittadini europei riuniti al Parlamento Europeo per discutere di energia pulita e resilienza climatica. Riporta piacenzasera.it