I Navy Seals. I Marines. La battaglia di Guadalcanal e quella delle Midway. John Wayne che interpreta il sergente Stryker in Sands of Iwo Jima (1949). Si potrebbe continuare ancora, per raccontare come la Marina militare americana abbia avuto celebrazioni infinite. Così, in occasione del 250° anniversario della fondazione (13 ottobre), diversi senatori repubblicani e aziende vicine al presidente Trump si sono affrettati a pubblicare sui social i loro omaggi. Ma Dave Brown, vice direttore dell’ufficio di Washington del Wall Street Journal ha portato allo scoperto le gaffe: le navi riportate nei post erano russe o indiane, non della US Navy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tanti auguri Us Navy!”. Ma i senatori americani nelle foto mettono navi da guerra russe e indiane