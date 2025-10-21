Tajani e Salvini dichiarano guerra all’aumento della tassa sugli affitti brevi | Non lo votiamo la norma va cambiata

“Noi non potremmo mai votare una proposta del genere “. Alla conferenza di presentazione dell’evento “Stati generali della casa”, organizzato dal partito a Torino, il leader di Forza Italia Antonio Tajani dichiara guerra all’ aumento della tassazione sugli affitti brevi previsto nella bozza della legge di bilancio, con la cedolare secca che tornerà al 26% senza più la riduzione al 21% introdotta lo scorso anno, sia per i privati sia per gli intermediari immobiliari. “Noi siamo assolutamente contrari, è una questione di principio, legata al valore fondamentale che per Forza Italia ha la casa, la dimora”, attacca a testa bassa il vicepremier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani e Salvini dichiarano guerra all’aumento della tassa sugli affitti brevi: “Non lo votiamo, la norma va cambiata”

