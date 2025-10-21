Taglio quindi esisto quando il dolore si scrive sulla pelle | a Palermo è allarme autolesionismo tra i giovani

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco (nome di fantasia) ha 17 anni. Da qualche mese si chiude in bagno con la musica alta. Si è ferito le braccia la prima volta dopo una lite con il padre, che gli aveva detto che “non combina mai niente di buono”. Da allora lo fa ogni volta che si sente inutile, come se quel dolore fisico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

