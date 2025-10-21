Taglio del nastro per la Vitual Bike Room

Un nuovo luogo dedicato allo sport, al benessere e alla socialità ha aperto le sue porte nel quartiere Cervese Sud. In via Perticara 50 è stata inaugurata ‘ Cesena Virtual Bike Room ’, realtà ideata da Manuel Biserna che, attraverso l’omonima associazione sportiva dilettantistica, mette insieme diverse attività legate al mondo del ciclismo indoor e outdoor, a partire da una propria squadra di ciclismo su strada. All’inaugurazione ha preso parte anche l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari. Al centro della nuova struttura si trova una sala da spinning di ultima generazione, attrezzata con biciclette Technogym Group Cycle, impianto stereo e luci immersive. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

