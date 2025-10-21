Taekwondo l’Italia vola a Wuxi | Alessio sogna la tripletta mondiale

Dal 24 al 30 ottobre i Mondiali in Cina con una partecipazione record: dieci azzurri in gara, da Alessio e Dell’Aquila fino ai giovani emergenti. Nel gruppo anche due atleti ucraini accolti dal Centro Federale La Nazionale italiana di taekwondo è pronta a volare in Cina per i World Taekwondo Championships 2025, in programma dal 24 al 30 ottobre al Wuxi Taihu International Expo Center. Una rassegna che si annuncia storica: 991 atleti iscritti da 179 Paesi, record assoluto per un Mondiale della disciplina, con la presenza anche del Team dei Rifugiati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it